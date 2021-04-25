Про це голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай розповів в інтерв'ю телеканалу "Перший Діловий".
Дивися повний текст На реалізацію нової космічної програми Україна витрачає ₴ 15 мільярдів.
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Додано: Вів 11 тра, 2021 14:03
На реалізацію нової космічної програми Україна витрачає ...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На реалізацію нової космічної програми Україна витрачає ₴ 15 мільярдів.
Додано: Вів 11 тра, 2021 14:38
Re: На реалізацію нової космічної програми Україна витрачає
Рашикі виправляють гжель в космас, а ми що бандуру запремо?
Які у нас там досягнення? Є кому і на чому щось для кісмаса робити?
Чи пилити не жужжати?
Додано: Сер 12 тра, 2021 05:30
У нас не в состоянии производить качественные элементарные вещи, посмотрите вокруг, на каждом углу продают китайский ширпотреб в брендовых упаковках, Производственные мощности может еще остались, да только в мозгах у всех как нагреться что бы выжить на сейшелах. Теперь в космос полетим ну ну, Уже гиперлупарь один мечтал тут...
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