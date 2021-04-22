RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Громадське харчування втратило
майже третину працівників...

Громадське харчування втратило майже третину працівників...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:21

Громадське харчування втратило майже третину працівників...

Пропонуємо до обговорення:
До початку минулого року в сфері громадського харчування працювало близько 550 тис. Чоловік. За період карантинів і локдаунов роботу в цій сфері втратили 150 тис. Українців. Про це в Facebook повідомила директор агентства "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова.

Дивися повний текст Громадське харчування втратило майже третину працівників і не може знайти заміну.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93667
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:22

.."уехали из больших городов..?!.. уехали ИЗ СТРАНЫ в Эуропу, где зп в 2..3 раза выше!!!.. а в строительной, транспортной сфере эта разница будет еще круче..следом - мед.персонал среднего и младшего звена....
maestro71
 
Повідомлень: 2146
З нами з: 09.09.11
Подякував: 166 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нацбанк продає майже 46 тонн виведених із обігу монет
R2 » Суб 08 тра, 2021 06:17
4 1431
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 тра, 2021 17:53
Вкладчик1234
Аграрний фонд отримав майже 200 млн збитку за минулий рік
R2 » П'ят 30 кві, 2021 20:34
2 1294
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 тра, 2021 12:47
Вкладчик1234
Оптова ціна електроенергії в Україні на третину нижча,... 1, 2
R2 » Чет 22 кві, 2021 12:43
12 1341
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 тра, 2021 04:38
Andy882

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32469)
11.05.2021 16:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.