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Урядова дорожня компанія
отримала 130 мільйонів збитків

Урядова дорожня компанія отримала 130 мільйонів збитків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:51

Урядова дорожня компанія отримала 130 мільйонів збитків

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчить звіт про фінансовий стан підприємства за 12 місяців 2020 року, який проаналізував Марлін.

Дивися повний текст Урядова дорожня компанія отримала 130 мільйонів збитків.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 15:52

Это не страшно,ведь деньги налогоплательщиков,а не чиновников можно и в "убыток".
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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