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Як жителі українських
міст-мільйонників оцінюють свої...

Як жителі українських міст-мільйонників оцінюють свої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 16:06

Як жителі українських міст-мільйонників оцінюють свої...

Пропонуємо до обговорення:
Мешканці українських мільйонників оцінили свої міста на трійку.

Дивися повний текст Як жителі українських міст-мільйонників оцінюють свої міста (опитування).
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Львов уже миллионник? Да неужели...
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Модератори: Ірина_, Модератор

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