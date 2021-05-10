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РНБО нарахувала 13
олігархів в Україні

РНБО нарахувала 13 олігархів в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 16:39

РНБО нарахувала 13 олігархів в Україні

Пропонуємо до обговорення:
При розробці закону про олігархів апарат Ради національної безпеки та оборони виходить із того, що до цієї категорії можна "впевнено зарахувати 13 осіб".

Дивися повний текст РНБО нарахувала 13 олігархів в Україні.
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 16:39

Кто-то пытается запудрить всем мозги чтоб отвести удар от коломойского
Anthony2002
 
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