При розробці закону про олігархів апарат Ради національної безпеки та оборони виходить із того, що до цієї категорії можна "впевнено зарахувати 13 осіб".
Дивися повний текст РНБО нарахувала 13 олігархів в Україні.
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Додано: Вів 11 тра, 2021 16:39
РНБО нарахувала 13 олігархів в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст РНБО нарахувала 13 олігархів в Україні.
Додано: Вів 11 тра, 2021 16:39
Кто-то пытается запудрить всем мозги чтоб отвести удар от коломойского
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