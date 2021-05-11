Про це йдеться в коментарі Національного банку України (НБУ) щодо рівня інфляції.
Дивися повний текст НБУ прогнозує значне зростання цін в Україні найближчими місяцями.
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Додано: Вів 11 тра, 2021 21:12
НБУ прогнозує значне зростання цін в Україні найближчими...
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Дивися повний текст НБУ прогнозує значне зростання цін в Україні найближчими місяцями.
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