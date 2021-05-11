RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НБУ прогнозує значне зростання
цін в Україні найближчими...

НБУ прогнозує значне зростання цін в Україні найближчими...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 21:12

НБУ прогнозує значне зростання цін в Україні найближчими...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в коментарі Національного банку України (НБУ) щодо рівня інфляції.

Дивися повний текст НБУ прогнозує значне зростання цін в Україні найближчими місяцями.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93672
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 23:50

Это, не прогноз, это гипноз. Это вывод вашей деятельности НБУ. Не контролируя, действий в стабилизации экономики, обналожения налога за сверх прибыль в столь сложной обстановке о которой вы так аргуменируете, за счёт и так "малоимущева" населения навязываете гражданам нашего, надеюсь общего государства, покупать продукты своего собственного производства несколько раз больше своей завленой стоимости.
nirgotsh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 06:26

Все эти "рост" цен в Украине происходит искусственно, депутатами и олигархами лобирующими свои интересы. Им насрать на свой народ.
optici_net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Mirax і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні складатимуть швейцарські поїзди
R2 » Вів 11 тра, 2021 09:26
2 439
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 тра, 2021 21:11
change_pm
В Україні встановлять ще 200 камер автоматичної фіксації...
R2 » Вів 11 тра, 2021 15:42
3 408
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 тра, 2021 20:38
LutsMan
РНБО нарахувала 13 олігархів в Україні
R2 » Вів 11 тра, 2021 16:39
1 299
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 тра, 2021 16:39
Anthony2002

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.