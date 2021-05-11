Про це йдеться в коментарі Національного банку України (НБУ) щодо рівня інфляції.
Дивися повний текст НБУ прогнозує значне зростання цін в Україні найближчими місяцями.
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Додано: Вів 11 тра, 2021 21:12
НБУ прогнозує значне зростання цін в Україні найближчими...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ прогнозує значне зростання цін в Україні найближчими місяцями.
Додано: Вів 11 тра, 2021 23:50
Это, не прогноз, это гипноз. Это вывод вашей деятельности НБУ. Не контролируя, действий в стабилизации экономики, обналожения налога за сверх прибыль в столь сложной обстановке о которой вы так аргуменируете, за счёт и так "малоимущева" населения навязываете гражданам нашего, надеюсь общего государства, покупать продукты своего собственного производства несколько раз больше своей завленой стоимости.
Додано: Сер 12 тра, 2021 06:26
Все эти "рост" цен в Украине происходит искусственно, депутатами и олигархами лобирующими свои интересы. Им насрать на свой народ.
Додано: Сер 12 тра, 2021 10:29
Re: НБУ прогнозує значне зростання цін в Україні найближчими
Инфляция за 20й год?
- 20%
Только за январь 21, в Украине 30%
- Где Вы видели селянина, что бы он мог реализовать свою продукцию всем желающим?
На базарах?
- Дык они частные и стоимость местового зашкаливает.
- Бензин, дизтопливо, З/П части, С/Х техника,......
За чей счёт банкет?
Селянин уничтожен, остались местами только не сдавшиеся, но их ликвидируют потихоньку всеми доступными методами.
А так - одни рабы работающие на фазендееров, арендаторов, агрохолдинги ... - из Киева.
"Нарід" - в их понимании нет такого слова.
Додано: Сер 12 тра, 2021 16:23
Ваш комментарий скоро пропадет. Тут у некоторых от слова рабы, происходят судороги в нижней промежности.
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