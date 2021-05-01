Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в інтерв'ю.
Дивися повний текст Протягом 5-10 років вартість землі може зрости від 2 до 5 разів — Шмигаль.
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Додано: Вів 11 тра, 2021 21:40
Протягом 5-10 років вартість землі може зрости від 2 до...
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Дивися повний текст Протягом 5-10 років вартість землі може зрости від 2 до 5 разів — Шмигаль.
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