Минулого тижня мікро-, малий і середній бізнес отримав 342 позики на 1,3 млрд грн у рамках держпрограми «Доступні кредити 5-7-9%».
Дивися повний текст Обсяги кредитів під «5-7-9%» сягнули 39,5 млрд грн.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 06:57
Обсяги кредитів під «5-7-9%» сягнули 39,5 млрд грн
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Дивися повний текст Обсяги кредитів під «5-7-9%» сягнули 39,5 млрд грн.
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