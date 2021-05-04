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Обсяги кредитів під «5-7-9%»
сягнули 39,5 млрд грн

Обсяги кредитів під «5-7-9%» сягнули 39,5 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 06:57

Обсяги кредитів під «5-7-9%» сягнули 39,5 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Минулого тижня мікро-, малий і середній бізнес отримав 342 позики на 1,3 млрд грн у рамках держпрограми «Доступні кредити 5-7-9%».

Дивися повний текст Обсяги кредитів під «5-7-9%» сягнули 39,5 млрд грн.
R2
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