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Як здати квартиру в оренду:
оподаткування та штрафи

Як здати квартиру в оренду: оподаткування та штрафи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:30

Як здати квартиру в оренду: оподаткування та штрафи

Пропонуємо до обговорення:
Здача квартир (кімнат) в оренду в даний час є одним з найбільш поширених, зручних і вигідних способів отримання додаткового доходу.

Дивися повний текст Як здати квартиру в оренду: оподаткування та штрафи.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:30

В который раз убеждаюсь что украинская власть состоит из мудаков которые хотят получить выгоду даже з чужого имущества. Не могу понять почему человек должен платить за то что распоряжается своим имуществом так как пожелает. Просто жадные до денег ублюдки, по другому сказать не могу...
pisosvados4
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