Здача квартир (кімнат) в оренду в даний час є одним з найбільш поширених, зручних і вигідних способів отримання додаткового доходу.
Дивися повний текст Як здати квартиру в оренду: оподаткування та штрафи.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 09:30
Як здати квартиру в оренду: оподаткування та штрафи
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Дивися повний текст Як здати квартиру в оренду: оподаткування та штрафи.
Додано: Сер 12 тра, 2021 09:30
В который раз убеждаюсь что украинская власть состоит из мудаков которые хотят получить выгоду даже з чужого имущества. Не могу понять почему человек должен платить за то что распоряжается своим имуществом так как пожелает. Просто жадные до денег ублюдки, по другому сказать не могу...
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