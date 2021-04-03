Здача квартир (кімнат) в оренду в даний час є одним з найбільш поширених, зручних і вигідних способів отримання додаткового доходу.
Дивися повний текст Як здати квартиру в оренду: оподаткування та штрафи.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 09:30
Як здати квартиру в оренду: оподаткування та штрафи
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Дивися повний текст Як здати квартиру в оренду: оподаткування та штрафи.
Додано: Сер 12 тра, 2021 09:30
В который раз убеждаюсь что украинская власть состоит из мудаков которые хотят получить выгоду даже з чужого имущества. Не могу понять почему человек должен платить за то что распоряжается своим имуществом так как пожелает. Просто жадные до денег ублюдки, по другому сказать не могу...
Додано: Сер 12 тра, 2021 12:25
pisosvados4, да ладно? Даже в статье, написано, что деньги платишь только с дохода. Распоряжаться имуществом пока бесплатно (оплата всяких юристов и нотариусов не в счёт). Более того, если в аренду сдать за бесплатно, то никто налог в размере нуля грн платить не потребует, хотя в статье написано обратное
Додано: Сер 12 тра, 2021 13:49
За несвоєчасне подання податкової декларації наступає адміністративна відповідальність. Кодексом України про адміністративні правопорушення визначено санкції у вигляді штрафу в розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на рівні соціальної пільги. На даний час розмір штрафу складає від 3177 до 8472 грн.
з 1 грудня по 1 січня 2021 року – 2189 грн.
До злісних неплатників може застосовуватись навіть кримінальна відповідальність. Стаття 212 Кримінального кодексу України передбачає покарання за ухилення від сплати податків у вигляді штрафу від 17000 до 34000 грн, якщо судом буде доведено, що орендодавець діяв умисно та не сплатив податки на значну суму.
Додано: Сер 12 тра, 2021 13:50
Значний розмір
Під значним розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян (3 153 000 гривень станом на 2020 рік).
Додано: Сер 12 тра, 2021 13:50
Re: Як здати квартиру в оренду: оподаткування та штрафи
Это ж какой должна быть аренда, чтобы попасть под 170000 грн?
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