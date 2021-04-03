RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як здати квартиру в оренду:
оподаткування та штрафи

Як здати квартиру в оренду: оподаткування та штрафи
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:30

Як здати квартиру в оренду: оподаткування та штрафи

Пропонуємо до обговорення:
Здача квартир (кімнат) в оренду в даний час є одним з найбільш поширених, зручних і вигідних способів отримання додаткового доходу.

Дивися повний текст Як здати квартиру в оренду: оподаткування та штрафи.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93681
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:30

В который раз убеждаюсь что украинская власть состоит из мудаков которые хотят получить выгоду даже з чужого имущества. Не могу понять почему человек должен платить за то что распоряжается своим имуществом так как пожелает. Просто жадные до денег ублюдки, по другому сказать не могу...
pisosvados4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 12:25

pisosvados4, да ладно? Даже в статье, написано, что деньги платишь только с дохода. Распоряжаться имуществом пока бесплатно (оплата всяких юристов и нотариусов не в счёт). Более того, если в аренду сдать за бесплатно, то никто налог в размере нуля грн платить не потребует, хотя в статье написано обратное :mrgreen:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 839
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 13:49

За несвоєчасне подання податкової декларації наступає адміністративна відповідальність. Кодексом України про адміністративні правопорушення визначено санкції у вигляді штрафу в розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на рівні соціальної пільги. На даний час розмір штрафу складає від 3177 до 8472 грн.
з 1 грудня по 1 січня 2021 року – 2189 грн.
До злісних неплатників може застосовуватись навіть кримінальна відповідальність. Стаття 212 Кримінального кодексу України передбачає покарання за ухилення від сплати податків у вигляді штрафу від 17000 до 34000 грн, якщо судом буде доведено, що орендодавець діяв умисно та не сплатив податки на значну суму.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6473
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 13:50

Значний розмір

Під значним розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян (3 153 000 гривень станом на 2020 рік).
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6473
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 13:50

Re: Як здати квартиру в оренду: оподаткування та штрафи

Это ж какой должна быть аренда, чтобы попасть под 170000 грн?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6473
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 14:32

Re: Як здати квартиру в оренду: оподаткування та штрафи

Забыли про налог на владение недвижимостью. Для арендных квартир и домов, его нужно платить за каждый квадратный метр недвиги, а не только тогда, когда превышение квадратов на человека
safonovstanislav
 
Повідомлень: 3182
З нами з: 10.05.14
Подякував: 287 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За скільки можна орендувати квартиру в Києві цієї весни...
R2 » Вів 20 кві, 2021 20:47
4 608
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 кві, 2021 13:54
kash270318
У Раді пропонують запровадити штрафи до 8,5 тисяч за...
R2 » Вів 13 кві, 2021 16:47
5 474
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 кві, 2021 17:54
Dear_Sir
В Україні підняли штрафи за брудні номери
R2 » Суб 03 кві, 2021 10:20
8 845
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 кві, 2021 14:04
Slon_Nosov

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.