Як здати квартиру в оренду: оподаткування та штрафи

p_a_l написав:Вы знаете что такое амортизация?
Купив квартиру я понес убытки, потому что квартира не вечная и каждый день она стоит каких то денег.
Сдача в аренду это покрытие убытков на покупку квартиры. А когда доход за аренду будет превышать цену квартиры, вот тогда арендатор что то заработал и должен типа платить.
Знаю. А ещё знаю разницу между доходом и прибылью и как расшифровывывается вторая буква в слове НДФЛ. Никого прибыль физика не беспокоит: заплатил с дохода и спи спокойно. А если прибыль в минуса уходит, то зачем вообще квартиру покупал? Имеющие лишнюю квартиру - это однозначные буржуи, которые не обеднеют от пополнения бюджета. А пересичным патриотам положено ОВГЗ прикупать, желательно гривневые. Там, правда, тоже чутка расходов есть на содержание счёта и т.п., но зато никаких налогов.
Впрочем, желающие платить с прибыли могут организовать себе карманное ЗАО. В общем, есть возможности на любой вкус, чего вам не нравится?