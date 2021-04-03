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Як здати квартиру в оренду:
оподаткування та штрафи

Як здати квартиру в оренду: оподаткування та штрафи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 16:36

  p_a_l написав:Вы знаете что такое амортизация?
Купив квартиру я понес убытки, потому что квартира не вечная и каждый день она стоит каких то денег.
Сдача в аренду это покрытие убытков на покупку квартиры. А когда доход за аренду будет превышать цену квартиры, вот тогда арендатор что то заработал и должен типа платить.

Знаю. А ещё знаю разницу между доходом и прибылью и как расшифровывывается вторая буква в слове НДФЛ. Никого прибыль физика не беспокоит: заплатил с дохода и спи спокойно. А если прибыль в минуса уходит, то зачем вообще квартиру покупал? Имеющие лишнюю квартиру - это однозначные буржуи, которые не обеднеют от пополнения бюджета. А пересичным патриотам положено ОВГЗ прикупать, желательно гривневые. Там, правда, тоже чутка расходов есть на содержание счёта и т.п., но зато никаких налогов.

Впрочем, желающие платить с прибыли могут организовать себе карманное ЗАО. В общем, есть возможности на любой вкус, чего вам не нравится? :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 17:05

  moveton написав:
  p_a_l написав:Вы знаете что такое амортизация?
Купив квартиру я понес убытки, потому что квартира не вечная и каждый день она стоит каких то денег.
Сдача в аренду это покрытие убытков на покупку квартиры. А когда доход за аренду будет превышать цену квартиры, вот тогда арендатор что то заработал и должен типа платить.

Знаю. А ещё знаю разницу между доходом и прибылью и как расшифровывывается вторая буква в слове НДФЛ. Никого прибыль физика не беспокоит: заплатил с дохода и спи спокойно. А если прибыль в минуса уходит, то зачем вообще квартиру покупал? Имеющие лишнюю квартиру - это однозначные буржуи, которые не обеднеют от пополнения бюджета. А пересичным патриотам положено ОВГЗ прикупать, желательно гривневые. Там, правда, тоже чутка расходов есть на содержание счёта и т.п., но зато никаких налогов.

Впрочем, желающие платить с прибыли могут организовать себе карманное ЗАО. В общем, есть возможности на любой вкус, чего вам не нравится? :mrgreen:

Даже никакое ЗАО не нужно -- достаточно ФОП-а на общей системе...
_hunter
 
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