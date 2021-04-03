Як здати квартиру в оренду: оподаткування та штрафи
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p_a_l написав:Вы знаете что такое амортизация? Купив квартиру я понес убытки, потому что квартира не вечная и каждый день она стоит каких то денег. Сдача в аренду это покрытие убытков на покупку квартиры. А когда доход за аренду будет превышать цену квартиры, вот тогда арендатор что то заработал и должен типа платить.
Знаю. А ещё знаю разницу между доходом и прибылью и как расшифровывывается вторая буква в слове НДФЛ. Никого прибыль физика не беспокоит: заплатил с дохода и спи спокойно. А если прибыль в минуса уходит, то зачем вообще квартиру покупал? Имеющие лишнюю квартиру - это однозначные буржуи, которые не обеднеют от пополнения бюджета. А пересичным патриотам положено ОВГЗ прикупать, желательно гривневые. Там, правда, тоже чутка расходов есть на содержание счёта и т.п., но зато никаких налогов.
Впрочем, желающие платить с прибыли могут организовать себе карманное ЗАО. В общем, есть возможности на любой вкус, чего вам не нравится?
p_a_l написав:Вы знаете что такое амортизация? Купив квартиру я понес убытки, потому что квартира не вечная и каждый день она стоит каких то денег. Сдача в аренду это покрытие убытков на покупку квартиры. А когда доход за аренду будет превышать цену квартиры, вот тогда арендатор что то заработал и должен типа платить.
Знаю. А ещё знаю разницу между доходом и прибылью и как расшифровывывается вторая буква в слове НДФЛ. Никого прибыль физика не беспокоит: заплатил с дохода и спи спокойно. А если прибыль в минуса уходит, то зачем вообще квартиру покупал? Имеющие лишнюю квартиру - это однозначные буржуи, которые не обеднеют от пополнения бюджета. А пересичным патриотам положено ОВГЗ прикупать, желательно гривневые. Там, правда, тоже чутка расходов есть на содержание счёта и т.п., но зато никаких налогов.
Впрочем, желающие платить с прибыли могут организовать себе карманное ЗАО. В общем, есть возможности на любой вкус, чего вам не нравится?
Даже никакое ЗАО не нужно -- достаточно ФОП-а на общей системе...
ketrax70, да хоть и не родственники. Бесплатно принять гостей на годик-другой у нас пока не запрещено. Как и отлучаться при этом самому из квартиры. Но вот если эти родственники вдруг захотят хозяину сделать материальный подарок, то хозяин будет должен с него заплатить налог. Небольшой: обычный НДФЛ Там чуть меньше, чем со всей суммы, но разница довольно символическая. По такой схеме разве что на налоге на жилплощадь сэкономить (и то не факт. Если хозяин живёт в другой своей квартире, то у него, скорее всего, по-любому жилплощади избыток). Зато без договора аренды хозяин рискует обнаружить, что родственники засиделись и подарков почему-то не делают.