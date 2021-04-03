RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як здати квартиру в оренду:
оподаткування та штрафи

Як здати квартиру в оренду: оподаткування та штрафи
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 16:36

  p_a_l написав:Вы знаете что такое амортизация?
Купив квартиру я понес убытки, потому что квартира не вечная и каждый день она стоит каких то денег.
Сдача в аренду это покрытие убытков на покупку квартиры. А когда доход за аренду будет превышать цену квартиры, вот тогда арендатор что то заработал и должен типа платить.

Знаю. А ещё знаю разницу между доходом и прибылью и как расшифровывывается вторая буква в слове НДФЛ. Никого прибыль физика не беспокоит: заплатил с дохода и спи спокойно. А если прибыль в минуса уходит, то зачем вообще квартиру покупал? Имеющие лишнюю квартиру - это однозначные буржуи, которые не обеднеют от пополнения бюджета. А пересичным патриотам положено ОВГЗ прикупать, желательно гривневые. Там, правда, тоже чутка расходов есть на содержание счёта и т.п., но зато никаких налогов.

Впрочем, желающие платить с прибыли могут организовать себе карманное ЗАО. В общем, есть возможности на любой вкус, чего вам не нравится? :mrgreen:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 841
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 17:05

  moveton написав:
  p_a_l написав:Вы знаете что такое амортизация?
Купив квартиру я понес убытки, потому что квартира не вечная и каждый день она стоит каких то денег.
Сдача в аренду это покрытие убытков на покупку квартиры. А когда доход за аренду будет превышать цену квартиры, вот тогда арендатор что то заработал и должен типа платить.

Знаю. А ещё знаю разницу между доходом и прибылью и как расшифровывывается вторая буква в слове НДФЛ. Никого прибыль физика не беспокоит: заплатил с дохода и спи спокойно. А если прибыль в минуса уходит, то зачем вообще квартиру покупал? Имеющие лишнюю квартиру - это однозначные буржуи, которые не обеднеют от пополнения бюджета. А пересичным патриотам положено ОВГЗ прикупать, желательно гривневые. Там, правда, тоже чутка расходов есть на содержание счёта и т.п., но зато никаких налогов.

Впрочем, желающие платить с прибыли могут организовать себе карманное ЗАО. В общем, есть возможности на любой вкус, чего вам не нравится? :mrgreen:

Даже никакое ЗАО не нужно -- достаточно ФОП-а на общей системе...
_hunter
 
Повідомлень: 4304
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 18:44

Мы дальние родственники хозяина. Живём бесплатно по его разрешению.. Это ведь не считается арендой и он не должен платить налоги
ketrax70
Аватар користувача
 
Повідомлень: 51
З нами з: 15.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 18:57

ketrax70, да хоть и не родственники. Бесплатно принять гостей на годик-другой у нас пока не запрещено. Как и отлучаться при этом самому из квартиры. Но вот если эти родственники вдруг захотят хозяину сделать материальный подарок, то хозяин будет должен с него заплатить налог. Небольшой: обычный НДФЛ 8) Там чуть меньше, чем со всей суммы, но разница довольно символическая.
По такой схеме разве что на налоге на жилплощадь сэкономить (и то не факт. Если хозяин живёт в другой своей квартире, то у него, скорее всего, по-любому жилплощади избыток). Зато без договора аренды хозяин рискует обнаружить, что родственники засиделись и подарков почему-то не делают.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 841
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 19:26

так многие квартиросдатчики и будут утверждать,что это у них бесплатно разные "родственники" живут:)))
noxfox70
 
Повідомлень: 200
З нами з: 21.01.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За скільки можна орендувати квартиру в Києві цієї весни...
R2 » Вів 20 кві, 2021 20:47
4 611
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 кві, 2021 13:54
kash270318
У Раді пропонують запровадити штрафи до 8,5 тисяч за...
R2 » Вів 13 кві, 2021 16:47
5 477
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 кві, 2021 17:54
Dear_Sir
В Україні підняли штрафи за брудні номери
R2 » Суб 03 кві, 2021 10:20
8 845
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 кві, 2021 14:04
Slon_Nosov

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.