Як здати квартиру в оренду: оподаткування та штрафи

Додано: Сер 12 тра, 2021 18:57

, да хоть и не родственники. Бесплатно принять гостей на годик-другой у нас пока не запрещено. Как и отлучаться при этом самому из квартиры. Но вот если эти родственники вдруг захотят хозяину сделать материальный подарок, то хозяин будет должен с него заплатить налог. Небольшой: обычный НДФЛТам чуть меньше, чем со всей суммы, но разница довольно символическая.По такой схеме разве что на налоге на жилплощадь сэкономить (и то не факт. Если хозяин живёт в другой своей квартире, то у него, скорее всего, по-любому жилплощади избыток). Зато без договора аренды хозяин рискует обнаружить, что родственники засиделись и подарков почему-то не делают.