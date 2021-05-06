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Виробники продуктів харчування
за рік підняли ціни майже...

Виробники продуктів харчування за рік підняли ціни майже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 10:20

Виробники продуктів харчування за рік підняли ціни майже...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).

Дивися повний текст Виробники продуктів харчування за рік підняли ціни майже на 30%.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 10:20

Для уточнения ситуации я бы добавил:
20% инфляции за 20й год.
30% только за январь этого года.
Ограничение доступа селян к торговым площадям на рынке.
И....
Физическое отсутствие средств у населения на продукты питания, что отсосали ценами на коммунальные платежи в отопительный период.
У большинства надежда, что смогут перейти на травку, по весне, а оно не тут-то было!
Земелька с травкой уже продана - и травку кушать только за отдельные шекели.
Kudrjavuy
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Модератори: Ірина_, Модератор

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