Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).
Дивися повний текст Виробники продуктів харчування за рік підняли ціни майже на 30%.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 10:20
Виробники продуктів харчування за рік підняли ціни майже...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Виробники продуктів харчування за рік підняли ціни майже на 30%.
Додано: Сер 12 тра, 2021 10:20
Для уточнения ситуации я бы добавил:
20% инфляции за 20й год.
30% только за январь этого года.
Ограничение доступа селян к торговым площадям на рынке.
И....
Физическое отсутствие средств у населения на продукты питания, что отсосали ценами на коммунальные платежи в отопительный период.
У большинства надежда, что смогут перейти на травку, по весне, а оно не тут-то было!
Земелька с травкой уже продана - и травку кушать только за отдельные шекели.
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