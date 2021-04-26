Кількість завантажень поточної версії додатку Дія 2.0 сягнула 5 мільйонів.
Дивися повний текст Понад 5 млн користувачів оновили Дію 2.0.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 тра, 2021 11:16
Понад 5 млн користувачів оновили Дію 2.0
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Понад 5 млн користувачів оновили Дію 2.0.
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