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Понад 5 млн користувачів
оновили Дію 2.0

Понад 5 млн користувачів оновили Дію 2.0
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 11:16

Понад 5 млн користувачів оновили Дію 2.0

Пропонуємо до обговорення:
Кількість завантажень поточної версії додатку Дія 2.0 сягнула 5 мільйонів.

Дивися повний текст Понад 5 млн користувачів оновили Дію 2.0.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 11:16

Водительское удостоверение обменять, к сожалению, ещё не возможно
kolobok1984
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Модератори: Ірина_, Модератор

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