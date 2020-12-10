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Половина з ТОП-10 держкомпаній збиткові
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 тра, 2021 11:51
Пропонуємо до обговорення:
Половина з 10 найбільших компаній, контрольний пакет корпоративних прав на які належить державі, отримали збиток за підсумками 2020 року.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 11:51
Ничего удивительного:))))
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rytton
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Джон
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