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Половина з ТОП-10
держкомпаній збиткові

Половина з ТОП-10 держкомпаній збиткові
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 11:51

Половина з ТОП-10 держкомпаній збиткові

Пропонуємо до обговорення:
Половина з 10 найбільших компаній, контрольний пакет корпоративних прав на які належить державі, отримали збиток за підсумками 2020 року.

Дивися повний текст Половина з ТОП-10 держкомпаній збиткові.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 11:51

Ничего удивительного:))))
rytton
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 19:30

бо державонька це зазвичай найгірший менеджер
nighthawk5
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