Половина з 10 найбільших компаній, контрольний пакет корпоративних прав на які належить державі, отримали збиток за підсумками 2020 року.
Дивися повний текст Половина з ТОП-10 держкомпаній збиткові.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 11:51
Половина з ТОП-10 держкомпаній збиткові
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Дивися повний текст Половина з ТОП-10 держкомпаній збиткові.
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