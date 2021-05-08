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Борги із зарплати шахтарів за 2021 рік виплатять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 тра, 2021 12:35
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики України досягло домовленостей із Міністерством фінансів про термінове погашення заборгованості з заробітної плати шахтарям за поточний рік, повідомляє прес-служба Міненерго.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 12:35
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