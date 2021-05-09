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Борги із зарплати шахтарів за 2021 рік виплатять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 тра, 2021 12:35
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики України досягло домовленостей із Міністерством фінансів про термінове погашення заборгованості з заробітної плати шахтарям за поточний рік, повідомляє прес-служба Міненерго.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 12:35
При долгах более чем в 2 ярда....?
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Kudrjavuy
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Додано: Сер 12 тра, 2021 14:26
Большинство шахт в Украине убыточны, большую часть нужно просто закрыть а не тянуть постоянно деньги с бюджета, антрацит остался в основном на не подконтрольной территории а тот что добывают у нас кроме как для паровозов из 30х годов 20века никуда особо не годен...
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livs375
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Додано: Сер 12 тра, 2021 20:34
livs375 написав:
Большинство шахт в Украине убыточны, большую часть нужно просто закрыть а не тянуть постоянно деньги с бюджета, антрацит остался в основном на не подконтрольной территории а тот что добывают у нас кроме как для паровозов из 30х годов 20века никуда особо не годен...
А Вы шо
Энергетик?
Химик?
Металург?
Кочегар?
Транспортник?
Или "Фрося с обраслося"?
Вагоны Ж/Д поездов в зимний период топить нечем...
7,5 миллиона домохозяйств, для большинства из которых уголь уже непозволительная роскошь. За время кликушества Вашим языком вырезано тысячи гектаров ценных лесонасаждений,... - Украина превращается в пустыню, возвращается в 18 век.
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Kudrjavuy
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