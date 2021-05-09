RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Борги із зарплати шахтарів
за 2021 рік виплатять...

Борги із зарплати шахтарів за 2021 рік виплатять...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 12:35

Борги із зарплати шахтарів за 2021 рік виплатять...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики України досягло домовленостей із Міністерством фінансів про термінове погашення заборгованості з заробітної плати шахтарям за поточний рік, повідомляє прес-служба Міненерго.

Дивися повний текст Борги із зарплати шахтарів за 2021 рік виплатять найближчими днями - Міненерго України.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93690
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 12:35

При долгах более чем в 2 ярда....?
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8804
З нами з: 20.09.12
Подякував: 706 раз.
Подякували: 885 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 14:26

Большинство шахт в Украине убыточны, большую часть нужно просто закрыть а не тянуть постоянно деньги с бюджета, антрацит остался в основном на не подконтрольной территории а тот что добывают у нас кроме как для паровозов из 30х годов 20века никуда особо не годен...
livs375
Аватар користувача
 
Повідомлень: 68
З нами з: 20.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:34

  livs375 написав:Большинство шахт в Украине убыточны, большую часть нужно просто закрыть а не тянуть постоянно деньги с бюджета, антрацит остался в основном на не подконтрольной территории а тот что добывают у нас кроме как для паровозов из 30х годов 20века никуда особо не годен...

:mrgreen:
А Вы шо
Энергетик?
Химик?
Металург?
Кочегар?
Транспортник?
Или "Фрося с обраслося"?
Вагоны Ж/Д поездов в зимний период топить нечем...

7,5 миллиона домохозяйств, для большинства из которых уголь уже непозволительная роскошь. За время кликушества Вашим языком вырезано тысячи гектаров ценных лесонасаждений,... - Украина превращается в пустыню, возвращается в 18 век.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8804
З нами з: 20.09.12
Подякував: 706 раз.
Подякували: 885 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Якщо Кабмін не погасить борги, у містах будуть змушені...
R2 » Сер 12 тра, 2021 20:01
3 109
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 тра, 2021 20:56
yegres
Борги за комуналку перевищать 100 млрд грн: у Раді...
R2 » Нед 09 тра, 2021 15:46
7 1561
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 тра, 2021 09:25
Вкладчик1234
Онлайн-арешт рахунків за борги: як відбуватиметься
R2 » Нед 09 тра, 2021 11:44
1 1140
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 тра, 2021 19:30
nighthawk5

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2044)
12.05.2021 22:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.