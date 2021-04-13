Тарифи на е/е для населення повинні зрости, оскільки ринкова ціна електроенергії для населення вдвічі вища, ніж нині діюча.
Дивися повний текст Подорожчання електроенергії не уникнути — пояснення Міненерго.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 13:21
Подорожчання електроенергії не уникнути — пояснення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Подорожчання електроенергії не уникнути — пояснення Міненерго.
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