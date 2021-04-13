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Подорожчання електроенергії не уникнути — пояснення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 тра, 2021 13:21
Пропонуємо до обговорення:
Тарифи на е/е для населення повинні зрости, оскільки ринкова ціна електроенергії для населення вдвічі вища, ніж нині діюча.
Дивися повний текст Подорожчання електроенергії не уникнути — пояснення Міненерго
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Додано: Сер 12 тра, 2021 13:21
Дешевше буде?
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Додано: Сер 12 тра, 2021 13:23
А як формується тариф на розподіл?
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Додано: Сер 12 тра, 2021 13:27
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