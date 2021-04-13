Тарифи на е/е для населення повинні зрости, оскільки ринкова ціна електроенергії для населення вдвічі вища, ніж нині діюча.
Дивися повний текст Подорожчання електроенергії не уникнути — пояснення Міненерго.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 13:21
Подорожчання електроенергії не уникнути — пояснення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Подорожчання електроенергії не уникнути — пояснення Міненерго.
Додано: Сер 12 тра, 2021 13:59
Додано: Сер 12 тра, 2021 14:05
Ахметов за время президенства Зеленского увеличил своё состояние в 3 раза!!!!Стоит задуматься многочисленным антикоррупционным органам.. А вообще пока не сменится Кабмин будем слушать про убытки в сфере энергетики..
Востаннє редагувалось livs375 в Сер 12 тра, 2021 14:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 12 тра, 2021 14:30
Повысили тариф в два раза - народ Украины не возмущается, надо повысить еще в два раза, и посмотреть...
Додано: Сер 12 тра, 2021 14:37
Кінець епохи бідності для олігархів і Зе-влади!
Оце так результат за 2 роки! Радійте вумні виборці, радійте!
Тепер їжте і насолоджуйтесь!!!
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