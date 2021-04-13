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Подорожчання електроенергії
не уникнути — пояснення...

Подорожчання електроенергії не уникнути — пояснення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 15:34

Долбонавты не думают, что увеличенный вдвое тариф уже превышает стоимость зеленой энергии с ветряка и приближается к стоимости электроэнергии, выработанной солнечными батареями. И после такого повышения каждому, у кого есть место, будет выгоднее поставить панели, и из сети брать в основном только ночное, причем по ночным тарифам.
alter
 
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Тариф давно пора повышать, коммунизм задолбал, а если учесть необходимость полной замены существующих сетей, которые работают минимум 30 лет и не готовы к современным нагрузкам, нужно говорить о 3-3,5 грн
grig90vic
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 16:20

  grig90vic написав:Тариф давно пора повышать, коммунизм задолбал, а если учесть необходимость полной замены существующих сетей, которые работают минимум 30 лет и не готовы к современным нагрузкам, нужно говорить о 3-3,5 грн

деньги карман жмут ?
grajdanin
 
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