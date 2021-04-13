Подорожчання електроенергії не уникнути — пояснення...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 тра, 2021 15:34
Долбонавты не думают, что увеличенный вдвое тариф уже превышает стоимость зеленой энергии с ветряка и приближается к стоимости электроэнергии, выработанной солнечными батареями. И после такого повышения каждому, у кого есть место, будет выгоднее поставить панели, и из сети брать в основном только ночное, причем по ночным тарифам.
Додано: Сер 12 тра, 2021 16:03
Тариф давно пора повышать, коммунизм задолбал, а если учесть необходимость полной замены существующих сетей, которые работают минимум 30 лет и не готовы к современным нагрузкам, нужно говорить о 3-3,5 грн
Додано: Сер 12 тра, 2021 16:20
Додано: Сер 12 тра, 2021 17:29
Чудова ілюстрація того, що буває, коли голосують по приколу. А феросплавному заводу Коломойського електрику продовжать постачати по 1.30 з чимось - різницю постачальникам сплатять побутові споживачі.
Додано: Сер 12 тра, 2021 19:13
olwico_kв процесс повышения - не зависит от "жопы сидящей на троне". Повышение прописано !... в Меморандуме с МВФ.
Читайте.
Пока в Украине МВФ - тарифы будут только расти, независимо от ПЭ...ЗЭ ..или иного ГЭ.
Додано: Сер 12 тра, 2021 19:19
Додано: Сер 12 тра, 2021 20:09
А почему тариф для предприятий ниже 1 грн. Я тоже хочу покупать электричество у белорусси и России. И не платить украинским ворюгам.
Додано: Сер 12 тра, 2021 20:21
12.05.2021
России просто надоело финансировать антиукраинские силы. Идея Дмитриева идеально проста - убрать ставшего ненужным и обременительным Медведчука и добиться экономических преференций группе Бойко-Левочкина через повышение тарифов на электроэнергию. Приятный бонус этой комбинации - доходы российских структур контролирующих 15-18%. энергораспределяющих сетей. И за все это заплатят наивные избиратели Украины поверившие, что "комик разговорного жанра" может быть хорошим президентом.
Состоянием на 23-00 11.05.2021 никаких ориентировок на задержание или отслеживание перемещения Виктора Медведчука службами пограничного и таможенного контроля не передавалось.
11.05.2021
"Охотой на Медведчука", которая закончится ничем, Зеленский и К просто прикрывают похищение Чауса и дело вагнеровцев.
Классическое отвлечение внимания.
22.04.2021 г. состоялся телефонный разговор между главой ОПУ Ермаком и специальным представителем президента РФ Дмитриевым. В разговоре в частности подымался вопрос о возобновлении деятельности подсанкционных каналов "112 Украина", ZIK и Newsone письмо о чем было отправлено Зеленскому неделей раньше. Ермак заявил, что возобновление деятельности этих каналов приведет только к "усилению националистических сил" в Украине и предложил вариант, который, по его словам, согласован с частью ОПЗЖ. Суть предложения в том, что по решению правительства в структуре цены за электроэнергию, стоимость базового тарифа за услуги облэнерго по транспортировке до конечного пользователя будут повышены в 2-3 раза, что позволит "заинтересованным лицам" получить "определенную компенсацию". "Заинтересованным лица" - это Бойко и Левочкин. Пикантность ситуации в том, что структуры Медведчука почти не присутствуют в облэнерго. Жест Ермака - это более интерес Бойко, Левочкина и его структур. Фактически Ермак подавая это для Зеленского как условия России, решает какие то личные вопросы с частью ОПЗЖ, за спиной Медведчука и возможно и Зеленского.
Это для баранов, что стонали, что "Роттердам +" - не подъёмно.
Отдельный вгляд, с интересными цифрами и датами:
Я, думаю нет необходимости тыкать пальцем, чей Гешефт от ликвидации "Роттердам+"?
Додано: Сер 12 тра, 2021 20:28
Re: Подорожчання електроенергії не уникнути — пояснення...
когда в заголовке "цена" и "э/энергия или газ" - как манок для популистов всех мастей...
Додано: Сер 12 тра, 2021 20:36
единственный разумный вопрос. как формируется - точно не знаю, утверждается НКРЭУ. скорей всего на основании расчетов, которые предоставляют облэнерго.
диапазон - от 37 коп в Киеве до 1,5 грн в Луганской обл. когда доставка э/энергии равна ее стоимости - это нонсенс.
здесь пока зарыт самый большой дерибан, но об этом как-то молчат - и владельцы здесь не только Ахметов, но и Коломойский, и Григоришин, и Бойко, и Левочкин, и российский VS Energy и прочие
подробней
напомню - потери э/энергии в Украине 20% - собственно одна из причин высокого тарифа на распределение
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 12 тра, 2021 20:47, всього редагувалось 1 раз.
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