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Подорожчання електроенергії
не уникнути — пояснення...

Подорожчання електроенергії не уникнути — пояснення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 15:34

Долбонавты не думают, что увеличенный вдвое тариф уже превышает стоимость зеленой энергии с ветряка и приближается к стоимости электроэнергии, выработанной солнечными батареями. И после такого повышения каждому, у кого есть место, будет выгоднее поставить панели, и из сети брать в основном только ночное, причем по ночным тарифам.
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 16:03

Тариф давно пора повышать, коммунизм задолбал, а если учесть необходимость полной замены существующих сетей, которые работают минимум 30 лет и не готовы к современным нагрузкам, нужно говорить о 3-3,5 грн
grig90vic
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 16:20

  grig90vic написав:Тариф давно пора повышать, коммунизм задолбал, а если учесть необходимость полной замены существующих сетей, которые работают минимум 30 лет и не готовы к современным нагрузкам, нужно говорить о 3-3,5 грн

деньги карман жмут ?
grajdanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 17:29

Чудова ілюстрація того, що буває, коли голосують по приколу. А феросплавному заводу Коломойського електрику продовжать постачати по 1.30 з чимось - різницю постачальникам сплатять побутові споживачі.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 19:13

olwico_kв процесс повышения - не зависит от "жопы сидящей на троне". Повышение прописано !... в Меморандуме с МВФ.
Читайте.
Пока в Украине МВФ - тарифы будут только расти, независимо от ПЭ...ЗЭ ..или иного ГЭ.
Марта
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 19:19

  alt402 написав:Чудова ілюстрація того, що буває, коли голосують по приколу. А феросплавному заводу Коломойського електрику продовжать постачати по 1.30 з чимось - різницю постачальникам сплатять побутові споживачі.


Прикол не прошёл. Но при гетьмане шоколадном уже давно бы цены были выше.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:09

А почему тариф для предприятий ниже 1 грн. Я тоже хочу покупать электричество у белорусси и России. И не платить украинским ворюгам.
motronic
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:21

  0mage0 написав:А як формується тариф на розподіл?

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
12.‎05.‎2021
России просто надоело финансировать антиукраинские силы. Идея Дмитриева идеально проста - убрать ставшего ненужным и обременительным Медведчука и добиться экономических преференций группе Бойко-Левочкина через повышение тарифов на электроэнергию. Приятный бонус этой комбинации - доходы российских структур контролирующих 15-18%. энергораспределяющих сетей. И за все это заплатят наивные избиратели Украины поверившие, что "комик разговорного жанра" может быть хорошим президентом.


Состоянием на 23-00 ‎11.‎05.‎2021 никаких ориентировок на задержание или отслеживание перемещения Виктора Медведчука службами пограничного и таможенного контроля не передавалось. ‎

11.‎05.‎2021

"Охотой на Медведчука", которая закончится ничем, Зеленский и К просто прикрывают похищение Чауса и дело вагнеровцев.
Классическое отвлечение внимания.

22.04.2021 г. состоялся телефонный разговор между главой ОПУ Ермаком и специальным представителем президента РФ Дмитриевым. В разговоре в частности подымался вопрос о возобновлении деятельности подсанкционных каналов "112 Украина", ZIK и Newsone письмо о чем было отправлено Зеленскому неделей раньше. Ермак заявил, что возобновление деятельности этих каналов приведет только к "усилению националистических сил" в Украине и предложил вариант, который, по его словам, согласован с частью ОПЗЖ. Суть предложения в том, что по решению правительства в структуре цены за электроэнергию, стоимость базового тарифа за услуги облэнерго по транспортировке до конечного пользователя будут повышены в 2-3 раза, что позволит "заинтересованным лицам" получить "определенную компенсацию". "Заинтересованным лица" - это Бойко и Левочкин. Пикантность ситуации в том, что структуры Медведчука почти не присутствуют в облэнерго. Жест Ермака - это более интерес Бойко, Левочкина и его структур. Фактически Ермак подавая это для Зеленского как условия России, решает какие то личные вопросы с частью ОПЗЖ, за спиной Медведчука и возможно и Зеленского.



Это для баранов, что стонали, что "Роттердам +" - не подъёмно.
Отдельный вгляд, с интересными цифрами и датами:
https://patrioty.org.ua/politic/vlashto ... 75493.html
Імпорт електроенергії з Росії є ще одним підтвердженням того, що частина вищого керівництва країни, як і раніше, вважає за краще вести бізнес із країною-агресором і влаштовувати "міжсобойчики" з метою заробітку. Про це заявив колишній радник президента РФ Володимира Путіна, економіст Андрій Ілларіонов, передають Патріоти України.

"Це ще одне підтвердження того, що в українському керівництві не визначилися, що вони роблять із північно-східним сусідом: вони є жертвою агресії і ведуть війну за незалежність і суверенітет країни чи ж вони влаштовують "міжсобойчики" і заробляють на цьому гроші – іншої відповіді немає", – заявив Ілларіонов в ефірі телеканалу "Україна24".

За його словами, керівництво окремих органів державної влади та народні депутати в ситуації з імпортом, вважають за краще вести бізнес із країною-агресором всупереч національним інтересам.

"Це означає, що частина українського керівництва воліє вести бізнес з агресором. На жаль, це було в попередні роки неодноразово і зараз це набуває нового звучання", – додав ексрадник Путіна.

Нагадаємо, 5 травня Україна знову відновила закупівлі російської електроенергії транзитом через Білорусь. 15 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі. 26 квітня проєкт закону передано на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Проєкт закону надає НКРЕКП повноваження анулювати підсумки аукціонів із доступу до міждержавних ліній електропередачі для імпорту з Росії та Білорусі.

Раніше імпорт струму з Росії та Білорусі критикував особисто президент Володимир Зеленський, однак закупівлю російсько-білоруської електроенергії публічно захищав глава НКРЕКП Валерій Тарасюк під час останнього виступу в парламенті в лютому 2021 року.


Я, думаю нет необходимости тыкать пальцем, чей Гешефт от ликвидации "Роттердам+"?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:28

Re: Подорожчання електроенергії не уникнути — пояснення...

когда в заголовке "цена" и "э/энергия или газ" - как манок для популистов всех мастей...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:36

  0mage0 написав:А як формується тариф на розподіл?

единственный разумный вопрос. как формируется - точно не знаю, утверждается НКРЭУ. скорей всего на основании расчетов, которые предоставляют облэнерго.

диапазон - от 37 коп в Киеве до 1,5 грн в Луганской обл. когда доставка э/энергии равна ее стоимости - это нонсенс.

здесь пока зарыт самый большой дерибан, но об этом как-то молчат - и владельцы здесь не только Ахметов, но и Коломойский, и Григоришин, и Бойко, и Левочкин, и российский VS Energy и прочие
подробней
Регулятор утвердил тарифы на распределение электроэнергии

напомню - потери э/энергии в Украине 20% - собственно одна из причин высокого тарифа на распределение
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 12 тра, 2021 20:47, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
 
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