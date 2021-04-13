Подорожчання електроенергії не уникнути — пояснення...

Додано: Сер 12 тра, 2021 20:21

0mage0 написав: А як формується тариф на розподіл? А як формується тариф на розподіл?

Імпорт електроенергії з Росії є ще одним підтвердженням того, що частина вищого керівництва країни, як і раніше, вважає за краще вести бізнес із країною-агресором і влаштовувати "міжсобойчики" з метою заробітку. Про це заявив колишній радник президента РФ Володимира Путіна, економіст Андрій Ілларіонов, передають Патріоти України.



"Це ще одне підтвердження того, що в українському керівництві не визначилися, що вони роблять із північно-східним сусідом: вони є жертвою агресії і ведуть війну за незалежність і суверенітет країни чи ж вони влаштовують "міжсобойчики" і заробляють на цьому гроші – іншої відповіді немає", – заявив Ілларіонов в ефірі телеканалу "Україна24".



За його словами, керівництво окремих органів державної влади та народні депутати в ситуації з імпортом, вважають за краще вести бізнес із країною-агресором всупереч національним інтересам.



"Це означає, що частина українського керівництва воліє вести бізнес з агресором. На жаль, це було в попередні роки неодноразово і зараз це набуває нового звучання", – додав ексрадник Путіна.



Нагадаємо, 5 травня Україна знову відновила закупівлі російської електроенергії транзитом через Білорусь. 15 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі. 26 квітня проєкт закону передано на підпис президенту Володимиру Зеленському.



Проєкт закону надає НКРЕКП повноваження анулювати підсумки аукціонів із доступу до міждержавних ліній електропередачі для імпорту з Росії та Білорусі.



Раніше імпорт струму з Росії та Білорусі критикував особисто президент Володимир Зеленський, однак закупівлю російсько-білоруської електроенергії публічно захищав глава НКРЕКП Валерій Тарасюк під час останнього виступу в парламенті в лютому 2021 року.

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