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Подорожчання електроенергії
не уникнути — пояснення...

Подорожчання електроенергії не уникнути — пояснення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:42

  alter написав:Долбонавты не думают, что увеличенный вдвое тариф уже превышает стоимость зеленой энергии с ветряка и приближается к стоимости электроэнергии, выработанной солнечными батареями. И после такого повышения каждому, у кого есть место, будет выгоднее поставить панели, и из сети брать в основном только ночное, причем по ночным тарифам.

вперед, почему нет?

а насчет тариф и стоимости э/энергии Вы немного промахнулись - в пальцем в небо. если надо, можем углубиться в цифры
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:46

  alt402 написав:Чудова ілюстрація того, що буває, коли голосують по приколу. А феросплавному заводу Коломойського електрику продовжать постачати по 1.30 з чимось - різницю постачальникам сплатять побутові споживачі.

кстати, вполне может быть.

только подвох в деталях - это происходит не потому, что кто-то платит за это. написал больше - большая часть тарифа - это распределение облэнерго. феррсопланые заводы с большой вероятностью подключены напрямую к магистральным сетям и платить облэнерго им не надо.

а тариф Укрэнерго ИВК отбил через суд - маємо що маємо.

а так цена э/энергии 1,3 грн. я думаю ИВК на самом деле дешевле покупает)
Shaman
 
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