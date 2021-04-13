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Подорожчання електроенергії не уникнути — пояснення...
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Додано: Сер 12 тра, 2021 20:42
alter написав:
Долбонавты не думают, что увеличенный вдвое тариф уже превышает стоимость зеленой энергии с ветряка и приближается к стоимости электроэнергии, выработанной солнечными батареями. И после такого повышения каждому, у кого есть место, будет выгоднее поставить панели, и из сети брать в основном только ночное, причем по ночным тарифам.
вперед, почему нет?
а насчет тариф и стоимости э/энергии Вы немного промахнулись - в пальцем в небо. если надо, можем углубиться в цифры
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Додано: Сер 12 тра, 2021 20:46
alt402 написав:
Чудова ілюстрація того, що буває, коли голосують по приколу. А феросплавному заводу Коломойського електрику продовжать постачати по 1.30 з чимось - різницю постачальникам сплатять побутові споживачі.
кстати, вполне может быть.
только подвох в деталях - это происходит не потому, что кто-то платит за это. написал больше - большая часть тарифа - это распределение облэнерго. феррсопланые заводы с большой вероятностью подключены напрямую к магистральным сетям и платить облэнерго им не надо.
а тариф Укрэнерго ИВК отбил через суд - маємо що маємо.
а так цена э/энергии 1,3 грн. я думаю ИВК на самом деле дешевле покупает)
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