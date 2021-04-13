Подорожчання електроенергії не уникнути — пояснення...

nighthawk5 написав:
До речі про темні часи - я в принципі не проти платити більше але ці відімкнення і стара інфраструктура вже задовбали. А ще купа особливо обдарованих з купою електрообладнання в домах через які в буквальному сенсі горять дотла трансформаторні будки.
Дабы между нами не сохранилось недопонимание Объясню:
1. Они идут по принципу: кто не сможет платить - те, откажутся от электричества сами, ибо очень дорого.
2. Если Вы думаете, что за большие деньги будут строить новые подстанции, тянуть линии, строить новые генерирующие мощностя,... то Вы...:
а) За лишние деньги уйдёт "гуманітарка маме в США"
б) За лишние деньги будет "подготовлен проект реконструкции", что навечно обеспечит всю диаспору в США.
в) За лишние деньги будет продано Право строительства Китайцам, или Туркам,...- тем, кто больше откатит.
г) И всё таки, если Вам это нужно, то за свои строить будете сами.НО
Деньги за снижение выбросов по "киотскому протоколу" уже получили, поделили и вывели. Это означает, что дополнительной генерации - не будет. И Вас, как лоха будут загонять в стойло - те же китайцы, турки,....
И это завуалировано под хороший лозунг - "повышение энергоэффективности в коммунальном секторе"
- При чём за Ваши же деньги.- Доступно к пониманию?