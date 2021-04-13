Подорожчання електроенергії не уникнути — пояснення...

Джон написав:

_hunter написав: 1. Ага -- а кто его к магистрали без проекта подключит? 1. Ага -- а кто его к магистрали без проекта подключит?

_hunter написав: 5. Ага. Т.е. к стоимости генератора-10-ки в тыщ эдак 50 стоимостью еще самосборный аналог Tesla Powerwall прибавляем -- ценой эдак в 3-5 к "зелени".

И все это каким-то волшебным образом получается дешевле подключения к энергосетям за 1к зелени... 5. Ага. Т.е. к стоимости генератора-10-ки в тыщ эдак 50 стоимостью еще самосборный аналог Tesla Powerwall прибавляем -- ценой эдак в 3-5 к "зелени".И все это каким-то волшебным образом получается дешевле подключения к энергосетям за 1к зелени...

если стоит счетчик на газ то проблемы нет...особенно если на улице а не на бвлконе многоэтажки)).че то совсем не в ту степь троллить стали) какие нафиг налог Tesla Powerwall прибавляем -- ценой эдаксколько стоит 100А АКБ посмотрите...три четыре штуки хватит... к ним нужна зарядка он 220 в или 12в от генератора.. не важно..инвертор.... и откуда такие сакральные знания по цене в ...подключения к энергосетям за 1к зелени.?? к примеру 200 метров дом от ЛЭП.. и че губу раскатали счас вас подсоединят?? закатайте... с большой вероятностью местный РЭС вас поимеет тем что -- мощностей нет... есть конечно в паре км трансформатор вот туда и топайте...)) ну или за отдельную плату может и поищем резервную мощность)).. стоимость столбов, работ проводов и изоляторов, проблемы с землей и разрешения на устанвовку..а еще ее потом надо сдать в эксплуатацию.. тут вас опять поимеют с большой вероятностью)).. на деньги.. не может и повезет конечно)).... вы не имеете лицензий и разрешений ни на обслуживание ЛЭП ни на транспортировку энергии... оно перейдет в собственность облнерго)...дороже и причем самое главное гемморойнее а самое обидное строите то не себе а чужому "дяде".. как последний лох..а генератор ВАШ после покупки... и двор возле дома ВАШ.. и вы там имели все разрешение и проекты...в виду. Вот пожарную безопасность соблюдать надо.. а облэнерго в к вам никакого отношение не имеет вообще в случае генератора...