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Подорожчання електроенергії
не уникнути — пояснення...

Подорожчання електроенергії не уникнути — пояснення...
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  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 08:47

  Джон написав:
  _hunter написав:3/4 Так в этом и вопрос :lol: -- ок, перешли мы на самообеспечение -- сколько "неожиданных" платежей нас ждет?
топливо..ТО генератора... расходники.. по сути как и авто но без затрат на ходовую и тормоза)).
Я и не говорю что это по топливу выгодно СЕЙЧАС... я говорю что станет становиться окупаемым при поднятии цены за 1кВт от 5+ грн и выше...

Т.е. я правильно понял? -- ТО/амортизацию генератора не считаем, газ считаем из магистрали, но как к ней подключиться -- неизвестно. И всю себистоимость высчитываем чисто из стоимости топлива? :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 08:58

  Джон написав:
  _hunter написав:1. Ага -- а кто его к магистрали без проекта подключит?

если стоит счетчик на газ то проблемы нет...особенно если на улице а не на бвлконе многоэтажки)).
  _hunter написав:5. Ага. Т.е. к стоимости генератора-10-ки в тыщ эдак 50 стоимостью еще самосборный аналог Tesla Powerwall прибавляем -- ценой эдак в 3-5 к "зелени".
И все это каким-то волшебным образом получается дешевле подключения к энергосетям за 1к зелени...
че то совсем не в ту степь троллить стали) какие нафиг налог Tesla Powerwall прибавляем -- ценой эдак в 3-5 к "зелени". сколько стоит 100А АКБ посмотрите...три четыре штуки хватит... к ним нужна зарядка он 220 в или 12в от генератора.. не важно..инвертор.. на 1-2 кВт.. больше нет смысла так как АКБ высадит быстро.. и откуда такие сакральные знания по цене в ...подключения к энергосетям за 1к зелени.?? к примеру 200 метров дом от ЛЭП.. и че губу раскатали счас вас подсоединят?? закатайте... с большой вероятностью местный РЭС вас поимеет тем что -- мощностей нет... есть конечно в паре км трансформатор вот туда и топайте...)) ну или за отдельную плату может и поищем резервную мощность)).. стоимость столбов, работ проводов и изоляторов, проблемы с землей и разрешения на устанвовку..а еще ее потом надо сдать в эксплуатацию.. тут вас опять поимеют с большой вероятностью)).. на деньги.. не может и повезет конечно)). И весь прикол что все это станет НЕ ВАШИМ... вы не имеете лицензий и разрешений ни на обслуживание ЛЭП ни на транспортировку энергии... оно перейдет в собственность облнерго)...дороже и причем самое главное гемморойнее а самое обидное строите то не себе а чужому "дяде".. как последний лох..
а генератор ВАШ после покупки... и двор возле дома ВАШ.. и вы там имели все разрешение и проекты...в виду. Вот пожарную безопасность соблюдать надо.. а облэнерго в к вам никакого отношение не имеет вообще в случае генератора...

"то проблемы нет"?.. -- тут чтобы плиту подключить нужно газовщиков вызывать -- а "теоретик" непонятную приблуду нахаляву прикрутить решил? :shock:
Пан диванный теоретик не в курсе, что на свинцовых АКБ полную емкость можно получить хорошо если 10 раз? :shock:
Вот ту свинцовую самоделку -- может и бысто. Но я потому и упомянул Теслу -- что там даются вполне реальные расчеты по нагрузкам. И они обещают 7/5 кВатт нагрузки (пик/постоянка).

Стопэ-стопэ -- а газовая магистраль, станция понижения давления, земля под магистрать -- вот это все будет вашим??? :lol:
Кто-то, похоже, зафантазировался...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 12:18

Re: Подорожчання електроенергії не уникнути — пояснення...

  _hunter написав:Т.е. я правильно понял? -- ТО/амортизацию генератора не считаем, газ считаем из магистрали, но как к ней подключиться -- неизвестно. И всю себистоимость высчитываем чисто из стоимости топлива?


вы видели как на даче газовый баллон к плите подключают и никого не спрашивают? не хотите магистраль купите газ в баллонах.
имхо, поставить тройник на шланг к кухонной плите после счетчика дело не хитрое...

зы не нужно рассказывать про емкость автомобильных аккумуляторов.
люди делятся на тех, кто что то делает и на тех кто ищет оправдание бездействию.
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Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:44

  nighthawk5 написав:До речі про темні часи - я в принципі не проти платити більше але ці відімкнення і стара інфраструктура вже задовбали. А ще купа особливо обдарованих з купою електрообладнання в домах через які в буквальному сенсі горять дотла трансформаторні будки.

Дабы между нами не сохранилось недопонимание Объясню:
1. Они идут по принципу: кто не сможет платить - те, откажутся от электричества сами, ибо очень дорого.
2. Если Вы думаете, что за большие деньги будут строить новые подстанции, тянуть линии, строить новые генерирующие мощностя,... то Вы...:
а) За лишние деньги уйдёт "гуманітарка маме в США"
б) За лишние деньги будет "подготовлен проект реконструкции", что навечно обеспечит всю диаспору в США.
в) За лишние деньги будет продано Право строительства Китайцам, или Туркам,...- тем, кто больше откатит.
г) И всё таки, если Вам это нужно, то за свои строить будете сами.
НО
Деньги за снижение выбросов по "киотскому протоколу" уже получили, поделили и вывели. Это означает, что дополнительной генерации - не будет. И Вас, как лоха будут загонять в стойло - те же китайцы, турки,....
И это завуалировано под хороший лозунг - "повышение энергоэффективности в коммунальном секторе"
- При чём за Ваши же деньги.
- Доступно к пониманию?
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