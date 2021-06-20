застолбила там ставку под 18.5% на 13 месяцев ,но теперь вот думала этот столбик пополнять и читаю в договоре такой пунктик типо банк имеет право инициировать смену процентной ставки. они могут понизить несмотря на то что изначально в договоре по 18.5%?
nadyaslip написав:застолбила там ставку под 18.5% на 13 месяцев ,но теперь вот думала этот столбик пополнять и читаю в договоре такой пунктик типо банк имеет право инициировать смену процентной ставки. они могут понизить несмотря на то что изначально в договоре по 18.5%?
Право є...але банки цим правом рідко користуються.
Новый сайт банка: https://oxibank-dot-tranzzo-prod.ey.r.appspot.com. Пока что в бета-версии, поэтому домен вот такой вот странный. В будущем будет oxibank.ua. Можно ознакомится с продуктами банка, которыми он планирует завлекать новых клиентов. Спойлер - ничего интересного даже и близко.