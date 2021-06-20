ОКСІ Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 чер, 2017 20:18
iurii44 написав:
А вам предлагали воспользоваться хорошим столбом. Кто долго думает - тот опаздывает.
Всё, что ни делается – всё к лучшему! ©
konokrad
Повідомлень: 346
З нами з: 27.02.09
Подякував: 145 раз.
Подякували: 14 раз.
Профіль
Додано: Нед 11 чер, 2017 10:31
konokrad написав: iurii44 написав:
А вам предлагали воспользоваться хорошим столбом. Кто долго думает - тот опаздывает.
Всё, что ни делается – всё к лучшему! ©
Интересно получается : когда Вы не зарабатывете (теряете) деньги - это к лучшему?
iurii44
Повідомлень: 932
З нами з: 19.05.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 92 раз.
Профіль
Додано: Нед 11 чер, 2017 11:25
iurii44 написав:
Интересно получается : когда Вы не зарабатывете (теряете) деньги - это к лучшему?
К лучшему - это когда принимаешь решение зарабатывать в другом месте
konokrad
Повідомлень: 346
З нами з: 27.02.09
Подякував: 145 раз.
Подякували: 14 раз.
Профіль
Додано: Вів 25 лип, 2017 16:34
застолбила там ставку под 18.5% на 13 месяцев ,но теперь вот думала этот столбик пополнять и читаю в договоре такой пунктик типо банк имеет право инициировать смену процентной ставки. они могут понизить несмотря на то что изначально в договоре по 18.5%?
nadyaslip
Повідомлень: 36
З нами з: 11.12.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Вів 25 лип, 2017 16:52
nadyaslip написав:
застолбила там ставку под 18.5% на 13 месяцев ,но теперь вот думала этот столбик пополнять и читаю в договоре такой пунктик типо банк имеет право инициировать смену процентной ставки. они могут понизить несмотря на то что изначально в договоре по 18.5%?
Право є...але банки цим правом рідко користуються.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 37589
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1883 раз.
Профіль
Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:11
Жесть банка. Последняя инфа на сайте в марте. Нет никаких данных о ставках.
Отделения работают с перерывом!!! и до 17.30!!!!! Кому такая банка нужна если она не нужна своим же?
бульбик
Повідомлень: 712
З нами з: 21.05.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 50 раз.
Профіль
Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:32
почти все банки для безработных созданы
demichh
Повідомлень: 2515
З нами з: 09.12.10
Подякував: 127 раз.
Подякували: 136 раз.
Профіль
Додано: Нед 20 чер, 2021 19:01
Новый сайт банка:
https://oxibank-dot-tranzzo-prod.ey.r.appspot.com
.
Пока что в бета-версии, поэтому домен вот такой вот странный. В будущем будет oxibank.ua.
Можно ознакомится с продуктами банка, которыми он планирует завлекать новых клиентов. Спойлер - ничего интересного даже и близко.
unknownurl
Повідомлень: 602
З нами з: 01.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 180 раз.
Профіль
Додано: Нед 20 чер, 2021 19:18
unknownurl написав:
Можно ознакомится с продуктами банка, которыми он планирует завлекать новых клиентов. Спойлер - ничего интересного даже и близко.
https://oxibank-dot-tranzzo-prod.ey.r.a ... ersal-card
10% на залишок коштів, доволі цікаво)
miltador
Повідомлень: 396
З нами з: 08.01.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 81 раз.
Профіль
Додано: Нед 20 чер, 2021 19:36
Да, будет повод стать сотрудником ОКСИ 🙃😭
unknownurl
Повідомлень: 602
З нами з: 01.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 180 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
miltador
і 9 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
Схожі теми
95522
11669664
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6869
1544124
Нед 20 чер, 2021 17:51 cohan
48608
6212338