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ОКСІ Банк

ОКСІ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345>
Повідомлення Додано: Суб 10 чер, 2017 20:18

  iurii44 написав:
  konokrad написав:Тишком-нишком ставочки тю-тю :mrgreen:
http://www.okcibank.com.ua/uploads/files/product/bpt-fd-20170602-standard.xls

А вам предлагали воспользоваться хорошим столбом. Кто долго думает - тот опаздывает.

Всё, что ни делается – всё к лучшему! © :wink:
konokrad
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2017 10:31

  konokrad написав:
  iurii44 написав:
  konokrad написав:Тишком-нишком ставочки тю-тю :mrgreen:
http://www.okcibank.com.ua/uploads/files/product/bpt-fd-20170602-standard.xls

А вам предлагали воспользоваться хорошим столбом. Кто долго думает - тот опаздывает.

Всё, что ни делается – всё к лучшему! © :wink:


Интересно получается : когда Вы не зарабатывете (теряете) деньги - это к лучшему?
iurii44
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 чер, 2017 11:25

  iurii44 написав:Интересно получается : когда Вы не зарабатывете (теряете) деньги - это к лучшему?

К лучшему - это когда принимаешь решение зарабатывать в другом месте :idea:
konokrad
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2017 16:34

Re: ОКСІ БАНК

застолбила там ставку под 18.5% на 13 месяцев ,но теперь вот думала этот столбик пополнять и читаю в договоре такой пунктик типо банк имеет право инициировать смену процентной ставки. они могут понизить несмотря на то что изначально в договоре по 18.5%?
nadyaslip
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2017 16:52

  nadyaslip написав:застолбила там ставку под 18.5% на 13 месяцев ,но теперь вот думала этот столбик пополнять и читаю в договоре такой пунктик типо банк имеет право инициировать смену процентной ставки. они могут понизить несмотря на то что изначально в договоре по 18.5%?

Право є...але банки цим правом рідко користуються.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:11

Re: ОКСІ БАНК

Жесть банка. Последняя инфа на сайте в марте. Нет никаких данных о ставках.
Отделения работают с перерывом!!! и до 17.30!!!!! Кому такая банка нужна если она не нужна своим же?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:32

почти все банки для безработных созданы :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 19:01

Re: ОКСІ Банк

Новый сайт банка: https://oxibank-dot-tranzzo-prod.ey.r.appspot.com.
Пока что в бета-версии, поэтому домен вот такой вот странный. В будущем будет oxibank.ua.
Можно ознакомится с продуктами банка, которыми он планирует завлекать новых клиентов. Спойлер - ничего интересного даже и близко.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 19:18

  unknownurl написав:Можно ознакомится с продуктами банка, которыми он планирует завлекать новых клиентов. Спойлер - ничего интересного даже и близко.

https://oxibank-dot-tranzzo-prod.ey.r.a ... ersal-card
10% на залишок коштів, доволі цікаво)
miltador
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 19:36

  miltador написав:
  unknownurl написав:Можно ознакомится с продуктами банка, которыми он планирует завлекать новых клиентов. Спойлер - ничего интересного даже и близко.

https://oxibank-dot-tranzzo-prod.ey.r.a ... ersal-card
10% на залишок коштів, доволі цікаво)

Да, будет повод стать сотрудником ОКСИ 🙃😭
unknownurl
 
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