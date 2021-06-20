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ОКСІ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 чер, 2021 20:07
unknownurl написав:
Да, будет повод стать сотрудником ОКСИ 🙃😭
Ахах) точно, щось я слона то й не помітив))
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miltador
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cohan
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