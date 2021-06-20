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ОКСІ Банк

ОКСІ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 20:07

  unknownurl написав:
  miltador написав:
  unknownurl написав:Можно ознакомится с продуктами банка, которыми он планирует завлекать новых клиентов. Спойлер - ничего интересного даже и близко.

https://oxibank-dot-tranzzo-prod.ey.r.a ... ersal-card
10% на залишок коштів, доволі цікаво)

Да, будет повод стать сотрудником ОКСИ 🙃😭

Ахах) точно, щось я слона то й не помітив))
miltador
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