MASolomko написав:Почему-то здесь тишина Подкину дровишек для растопки Взято с других ресурсов WWW.
<...> У кінці серпня 2021 року буде можливість для клієнтів, які обслуговуються в АТ "ОКСІ БАНК", відкрити віртуальну картку «Sportbank» у АТ "ТАСКОМБАНК". При цьому, будуть активні 2 картки у різних банків.
Поки не планується закривати картки у рамках АТ "ОКСІ БАНК", але перелік послуг не буде значно розширюватися. Кредитування у рамках АТ "ОКСІ БАНК" припинено.
Вот это просто домыслы одного из форумчан. Он не является представителем ни одного банка и его информацию не стоит воспринимать как 100% точную. Представитель банка же написал, что после закрытия ОКСИ, сразу появится возможность открыть ТАС.
Кстати, уже есть ветка Спортбанка, стоит это туда писать.