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ОКСІ Банк

ОКСІ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 20:07

  unknownurl написав:
  miltador написав:
  unknownurl написав:Можно ознакомится с продуктами банка, которыми он планирует завлекать новых клиентов. Спойлер - ничего интересного даже и близко.

https://oxibank-dot-tranzzo-prod.ey.r.a ... ersal-card
10% на залишок коштів, доволі цікаво)

Да, будет повод стать сотрудником ОКСИ 🙃😭

Ахах) точно, щось я слона то й не помітив))
miltador
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:11

Re: ОКСІ Банк

MASolomko написав:Почему-то здесь тишина :D
Подкину дровишек для растопки :) Взято с других ресурсов WWW.
<...>
У кінці серпня 2021 року буде можливість для клієнтів, які обслуговуються в АТ "ОКСІ БАНК", відкрити віртуальну картку «Sportbank» у АТ "ТАСКОМБАНК".
При цьому, будуть активні 2 картки у різних банків.

Поки не планується закривати картки у рамках АТ "ОКСІ БАНК", але перелік послуг не буде значно розширюватися.
Кредитування у рамках АТ "ОКСІ БАНК" припинено.



Вот это просто домыслы одного из форумчан. Он не является представителем ни одного банка и его информацию не стоит воспринимать как 100% точную. Представитель банка же написал, что после закрытия ОКСИ, сразу появится возможность открыть ТАС.

Кстати, уже есть ветка Спортбанка, стоит это туда писать.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:23

Re: ОКСІ Банк

unknownurl, ну банк пока сейчас карты не раскроет. )
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MASolomko
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