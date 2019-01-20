RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ОКСІ Банк

ОКСІ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 20:07

  unknownurl написав:
  miltador написав:
  unknownurl написав:Можно ознакомится с продуктами банка, которыми он планирует завлекать новых клиентов. Спойлер - ничего интересного даже и близко.

https://oxibank-dot-tranzzo-prod.ey.r.a ... ersal-card
10% на залишок коштів, доволі цікаво)

Да, будет повод стать сотрудником ОКСИ 🙃😭

Ахах) точно, щось я слона то й не помітив))
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 401
З нами з: 08.01.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:11

Re: ОКСІ Банк

MASolomko написав:Почему-то здесь тишина :D
Подкину дровишек для растопки :) Взято с других ресурсов WWW.
<...>
У кінці серпня 2021 року буде можливість для клієнтів, які обслуговуються в АТ "ОКСІ БАНК", відкрити віртуальну картку «Sportbank» у АТ "ТАСКОМБАНК".
При цьому, будуть активні 2 картки у різних банків.

Поки не планується закривати картки у рамках АТ "ОКСІ БАНК", але перелік послуг не буде значно розширюватися.
Кредитування у рамках АТ "ОКСІ БАНК" припинено.



Вот это просто домыслы одного из форумчан. Он не является представителем ни одного банка и его информацию не стоит воспринимать как 100% точную. Представитель банка же написал, что после закрытия ОКСИ, сразу появится возможность открыть ТАС.

Кстати, уже есть ветка Спортбанка, стоит это туда писать.
unknownurl
 
Повідомлень: 655
З нами з: 01.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:23

Re: ОКСІ Банк

unknownurl, ну банк пока сейчас карты не раскроет. )
Сообщение перенёс
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3500
З нами з: 08.03.18
Подякував: 422 раз.
Подякували: 622 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:20

Столкнулся с парадоксом.
Карточки ОКСИ Банка в почёте у телефонных мошенников.
Особенность и причина:
Телефон только один в Львове стационарный + факс.
Субота-воскресенье - мрак.
Ни каких контактов, ни какого доступа к системе блокирования карточек мошенников.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8849
З нами з: 20.09.12
Подякував: 711 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:52

  Kudrjavuy написав:Столкнулся с парадоксом.
Карточки ОКСИ Банка в почёте у телефонных мошенников.
Особенность и причина:
Телефон только один в Львове стационарный + факс.
Субота-воскресенье - мрак.
Ни каких контактов, ни какого доступа к системе блокирования карточек мошенников.


может то спортбанк?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2235
З нами з: 27.09.19
Подякував: 79 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, ramaz і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4908, 4909, 4910
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49092 6385964
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 лип, 2021 11:36
Вкладчик1234
Альфа-Банк 1 ... 9621, 9622, 9623
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
96222 11958936
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 лип, 2021 09:20
ingtrans
Банк Восток 1 ... 46, 47, 48
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
473 347141
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 лип, 2021 08:38
M-Audio

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.