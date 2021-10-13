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ОКСІ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 чер, 2021 20:07
unknownurl написав:
Да, будет повод стать сотрудником ОКСИ 🙃😭
Ахах) точно, щось я слона то й не помітив))
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miltador
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Додано: Вів 22 чер, 2021 13:11
MASolomko написав:
Почему-то здесь тишина
Подкину дровишек для растопки
Взято с других ресурсов WWW.
<...>
У кінці серпня 2021 року буде можливість для клієнтів, які обслуговуються в АТ "ОКСІ БАНК", відкрити віртуальну картку «Sportbank» у АТ "ТАСКОМБАНК".
При цьому, будуть активні 2 картки у різних банків.
Поки не планується закривати картки у рамках АТ "ОКСІ БАНК", але перелік послуг не буде значно розширюватися.
Кредитування у рамках АТ "ОКСІ БАНК" припинено.
Вот это просто домыслы одного из форумчан. Он не является представителем ни одного банка и его информацию не стоит воспринимать как 100% точную. Представитель банка же написал, что после закрытия ОКСИ, сразу появится возможность открыть ТАС.
Кстати, уже есть ветка Спортбанка, стоит это туда писать.
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unknownurl
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Додано: Вів 22 чер, 2021 13:23
unknownurl, ну банк пока сейчас карты не раскроет. )
Сообщение перенёс
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MASolomko
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Додано: Нед 18 лип, 2021 12:20
Столкнулся с парадоксом.
Карточки ОКСИ Банка в почёте у телефонных мошенников.
Особенность и причина:
Телефон только один в Львове стационарный + факс.
Субота-воскресенье - мрак.
Ни каких контактов, ни какого доступа к системе блокирования карточек мошенников.
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Kudrjavuy
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Додано: Нед 18 лип, 2021 12:52
Kudrjavuy написав:
Столкнулся с парадоксом.
Карточки ОКСИ Банка в почёте у телефонных мошенников.
Особенность и причина:
Телефон только один в Львове стационарный + факс.
Субота-воскресенье - мрак.
Ни каких контактов, ни какого доступа к системе блокирования карточек мошенников.
может то спортбанк?
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cohan
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Додано: Пон 19 лип, 2021 09:51
cohan написав: Kudrjavuy написав:
Столкнулся с парадоксом.
Карточки ОКСИ Банка в почёте у телефонных мошенников.
Особенность и причина:
Телефон только один в Львове стационарный + факс.
Субота-воскресенье - мрак.
Ни каких контактов, ни какого доступа к системе блокирования карточек мошенников.
может то спортбанк?
Таки да.
Но только Служба Безопасности.
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Додано: Чет 14 жов, 2021 13:05
господа у этого микроба есть ИБ для физиков? на сайте есть какой-то "клиент-банк", н оя так понимаю это для юриков тока?
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IMPRINTER
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