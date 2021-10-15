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ОКСІ Банк

ОКСІ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 20:07

  unknownurl написав:
  miltador написав:
  unknownurl написав:Можно ознакомится с продуктами банка, которыми он планирует завлекать новых клиентов. Спойлер - ничего интересного даже и близко.

https://oxibank-dot-tranzzo-prod.ey.r.a ... ersal-card
10% на залишок коштів, доволі цікаво)

Да, будет повод стать сотрудником ОКСИ 🙃😭

Ахах) точно, щось я слона то й не помітив))
miltador
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:11

Re: ОКСІ Банк

MASolomko написав:Почему-то здесь тишина :D
Подкину дровишек для растопки :) Взято с других ресурсов WWW.
<...>
У кінці серпня 2021 року буде можливість для клієнтів, які обслуговуються в АТ "ОКСІ БАНК", відкрити віртуальну картку «Sportbank» у АТ "ТАСКОМБАНК".
При цьому, будуть активні 2 картки у різних банків.

Поки не планується закривати картки у рамках АТ "ОКСІ БАНК", але перелік послуг не буде значно розширюватися.
Кредитування у рамках АТ "ОКСІ БАНК" припинено.



Вот это просто домыслы одного из форумчан. Он не является представителем ни одного банка и его информацию не стоит воспринимать как 100% точную. Представитель банка же написал, что после закрытия ОКСИ, сразу появится возможность открыть ТАС.

Кстати, уже есть ветка Спортбанка, стоит это туда писать.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:23

Re: ОКСІ Банк

unknownurl, ну банк пока сейчас карты не раскроет. )
Сообщение перенёс
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:20

Столкнулся с парадоксом.
Карточки ОКСИ Банка в почёте у телефонных мошенников.
Особенность и причина:
Телефон только один в Львове стационарный + факс.
Субота-воскресенье - мрак.
Ни каких контактов, ни какого доступа к системе блокирования карточек мошенников.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:52

  Kudrjavuy написав:Столкнулся с парадоксом.
Карточки ОКСИ Банка в почёте у телефонных мошенников.
Особенность и причина:
Телефон только один в Львове стационарный + факс.
Субота-воскресенье - мрак.
Ни каких контактов, ни какого доступа к системе блокирования карточек мошенников.


может то спортбанк?
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 09:51

  cohan написав:
  Kudrjavuy написав:Столкнулся с парадоксом.
Карточки ОКСИ Банка в почёте у телефонных мошенников.
Особенность и причина:
Телефон только один в Львове стационарный + факс.
Субота-воскресенье - мрак.
Ни каких контактов, ни какого доступа к системе блокирования карточек мошенников.


может то спортбанк?

Таки да.
Но только Служба Безопасности.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 13:05

господа у этого микроба есть ИБ для физиков? на сайте есть какой-то "клиент-банк", н оя так понимаю это для юриков тока?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 14 жов, 2021 20:43

  IMPRINTER написав:господа у этого микроба есть ИБ для физиков? на сайте есть какой-то "клиент-банк", н оя так понимаю это для юриков тока?

У меня тут евро,иб нет,в отделении (Киев) весьма пассивные кадры
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 19:31

  sens написав:
  IMPRINTER написав:господа у этого микроба есть ИБ для физиков? на сайте есть какой-то "клиент-банк", н оя так понимаю это для юриков тока?

У меня тут евро,иб нет,в отделении (Киев) весьма пассивные кадры


боятся пинка сверху, а не клиентов,
как во всех карманных
cohan
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