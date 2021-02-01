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Glovo запустився в Польщі

Glovo запустився в Польщі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 14:55

Glovo запустився в Польщі

Пропонуємо до обговорення:
Мультикатегорійний сервіс з доставки будь-чого у межах міста Glovo розпочав роботу в Польщі, після поглинання місцевої платформи PizzaPortal. Зважаючи на стрімке зростання у європейському регіоні, компанія Glovo планує відкрити у Варшаві другий технологічно-інженерний хаб.

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