79% громадян виступають проти розпродажу землі іноземцям, що стартує вже з 1 липня.
Дивися повний текст 77% українців підтримують проведення «земельного» референдуму (опитування).
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Додано: Сер 12 тра, 2021 16:42
77% украінців підтримують проведення «земельного»...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 77% українців підтримують проведення «земельного» референдуму (опитування).
Додано: Сер 12 тра, 2021 16:42
Шо, опять ? :) А можно конкретнее подавать. Иностранцам, просто купля-продажа, какой именно земли (в части собственности). А бы шо :) И ежу понятно, что согласно традиционной украинской ментальности, граждане не имеющие земли и лишенные возможности да и желания ее купить будут против ее продажи ;)
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