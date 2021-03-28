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77% украінців підтримують
проведення «земельного»...

77% украінців підтримують проведення «земельного»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 16:42

77% украінців підтримують проведення «земельного»...

Пропонуємо до обговорення:
79% громадян виступають проти розпродажу землі іноземцям, що стартує вже з 1 липня.

Дивися повний текст 77% українців підтримують проведення «земельного» референдуму (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 16:42

Шо, опять ? :) А можно конкретнее подавать. Иностранцам, просто купля-продажа, какой именно земли (в части собственности). А бы шо :) И ежу понятно, что согласно традиционной украинской ментальности, граждане не имеющие земли и лишенные возможности да и желания ее купить будут против ее продажи ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 19:37

масони скуплять всю земельку за пляшку горілки, людоньки, одумайтесь
nighthawk5
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