79% громадян виступають проти розпродажу землі іноземцям, що стартує вже з 1 липня.
Дивися повний текст 77% українців підтримують проведення «земельного» референдуму (опитування).
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Додано: Сер 12 тра, 2021 16:42
77% украінців підтримують проведення «земельного»...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 77% українців підтримують проведення «земельного» референдуму (опитування).
Додано: Сер 12 тра, 2021 16:42
Шо, опять ? :) А можно конкретнее подавать. Иностранцам, просто купля-продажа, какой именно земли (в части собственности). А бы шо :) И ежу понятно, что согласно традиционной украинской ментальности, граждане не имеющие земли и лишенные возможности да и желания ее купить будут против ее продажи ;)
Додано: Сер 12 тра, 2021 20:07
1. Украинцы вообще не поддерживают "идею торговли землёй Украины".
2. Украинцы вообще за Право "Вето" на "торговлю Землёй Украины" этническими Украинцами с пятого поколения.
3. Украинцы за "наследственное Право" вести хозяйственную деятельность на Земле Украины.
4. Украинцы за ограниченное Право Аренды Земли и то лишь в масштабах "Земельного Законодательства", для исключения истощения почв(севооборот, 1 голова КРС на 7 гектаров,...)
5. Украинцы за "смертную Казнь" - использующих ГМО, агрессивные гербициды, агрессивную С/Химию, ... - изменения культурного плодородного слоя.(с..ки - на юге не осталось водоёмов, в которых водились бы раки - выдохло всё)
6. Украинцы за ограничение использования плодородного слоя почвы в существующих масштабах.(восстановление общественных пастбищ, не отравленных водоёмов, ветрозаградительных посадок, ирригационных систем, систем полива,...)
7. Украинцы против ведения горных работ с уничтожением слоя питьевых вод. Не восстановления культурного слоя почвы после промышленной разработки карьеров, шахт, ... . Против разработки новых месторождений уничтожающих культурный слой, на котором жили поколениями этнические Украинцы(Греки, евреи, татары, румыны, венгры, поляки, белорусы, шведы, кацапы, сербы, ... ).
8. Украинцы против продажи месторождений иностранцам, но кто их спрашивал? Украинцы против применения технологий обогащения полезных ископаемых с опасным для всех способом. (например золото обогащается цианидами, или сланцевый газ добывается химическими растворами, что делают почвенную воду не питьевой,... )
9. Украинцы против выведения Земель из "Загального користування".
10. Украинцы За смертную казнь за ограничение доступа к водоёмам, согласно Законодательства Украины.
11. Украинцы за изгнание с Украины торговцев Землёй Украины, паразитов выжирающих жизнь с Украины - за восстановление земель, флоры и фауны - паразитами её испаганившими и их наследниками в 10м поколении.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 20:40
Re: 77% украінців підтримують проведення «земельного»...
они-то выступают, но пока что буду платить по 3,3 за квтЧ и что там по газу?
Додано: Сер 12 тра, 2021 21:13
Интересно было бы еще посмотреть, сколько из этих, которые "за референдум", вообще владеют землей. Иначе это просто звиздец - какие-то безземельные будут решать, продавать чужую землю или нет. Какое их собачье дело??? У них земли нет в собственности.
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