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Ще одна компанія пішла з ринку смартфонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 тра, 2021 18:39
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Vinsmart стала ще одним виробником, який не витримав жорсткої конкуренції на ринку смартфонів. Протягом декількох років компанія випускала недорогі моделі, так і не спробувавши свої сили в преміальному сегменті.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 18:39
Уровень редакции - постить такие новости. К чему эта новость?
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egor6508
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Додано: Сер 12 тра, 2021 19:31
Вперше про них чую... і мабуть востаннє...
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nighthawk5
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