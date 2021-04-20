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Ще одна компанія пішла
з ринку смартфонів

Ще одна компанія пішла з ринку смартфонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 18:39

Ще одна компанія пішла з ринку смартфонів

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Vinsmart стала ще одним виробником, який не витримав жорсткої конкуренції на ринку смартфонів. Протягом декількох років компанія випускала недорогі моделі, так і не спробувавши свої сили в преміальному сегменті.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 18:39

Уровень редакции - постить такие новости. К чему эта новость?
egor6508
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 19:31

Вперше про них чую... і мабуть востаннє...
nighthawk5
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Модератори: Ірина_, Модератор

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